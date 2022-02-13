В Петербурге заявили о преодолении пика пятой волны коронавируса

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Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.

«В Петербурге наблюдается замедление роста показателей эпидпроцесса... Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», — написал Лисовец во «Вконтакте».

По его словам, в настоящее время число заболевших коронавирусом в городе составляет примерно 287 тыс., несколькими днями ранее оно составляло порядка 297 тыс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прохождении пика заболеваний штаммом «омикрон» в Москве.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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