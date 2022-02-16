В Ростовской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Как заявил зампред регионального правительства Игорь Гуськов, ситуация с коронавирусом остаётся непростой, но контролируемой.

«В больницах курс лечения проходят около 3000 местных жителей. Загруженность коечного фонда составляет от 80 до 85%», — отметил он.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге сократили число коек для детей с COVID-19. Оборудованные места убрали в больнице Филатова, передают «Невские новости» со ссылкой на городской комздрав.

Соответствующее решение принято в связи со снижением числа госпитализаций детей за последние дни. В городе остаётся 769 мест для несовершеннолетних пациентов с коронавирусом и пневмониями.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».