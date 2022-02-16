В Ростовской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Как заявил зампред регионального правительства Игорь Гуськов, ситуация с коронавирусом остаётся непростой, но контролируемой.
«В больницах курс лечения проходят около 3000 местных жителей. Загруженность коечного фонда составляет от 80 до 85%», — отметил он.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге сократили число коек для детей с COVID-19. Оборудованные места убрали в больнице Филатова, передают «Невские новости» со ссылкой на городской комздрав.
Соответствующее решение принято в связи со снижением числа госпитализаций детей за последние дни. В городе остаётся 769 мест для несовершеннолетних пациентов с коронавирусом и пневмониями.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».