В Ростовской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

Короткая ссылка
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Как заявил зампред регионального правительства Игорь Гуськов, ситуация с коронавирусом остаётся непростой, но контролируемой.

«В больницах курс лечения проходят около 3000 местных жителей. Загруженность коечного фонда составляет от 80 до 85%», — отметил он.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге сократили число коек для детей с COVID-19. Оборудованные места убрали в больнице Филатова, передают «Невские новости» со ссылкой на городской комздрав.

Соответствующее решение принято в связи со снижением числа госпитализаций детей за последние дни. В городе остаётся 769 мест для несовершеннолетних пациентов с коронавирусом и пневмониями.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить