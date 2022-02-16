В Оренбургской области возобновляют оказание плановой медпомощи

Короткая ссылка
В Оренбургской области возобновляют оказание плановой медицинской помощи, заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.
В Оренбургской области возобновляют оказание плановой медпомощи
  • AP

Об этом сообщает RIA56.

В частности, дневные стационары вновь начинают приём узких специалистов. В Орске больницы возобновили оказание плановой медпомощи детям. В Оренбурге с 17 февраля начнётся диспансеризация грудничков.

Плановую медпомощь взрослым в столице региона возобновят в полном объёме до конца месяца, исключением станут диспансеризация и профосмотры.

В районах вопрос будут решать на местах в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продолжается вакцинация от COVID-19. Работают 72 пункта, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Полный курс вакцинации прошли около 248 тыс. жителей ЯНАО.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить