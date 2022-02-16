В Оренбургской области возобновляют оказание плановой медпомощи

В Оренбургской области возобновляют оказание плановой медицинской помощи, заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.

Об этом сообщает RIA56.

В частности, дневные стационары вновь начинают приём узких специалистов. В Орске больницы возобновили оказание плановой медпомощи детям. В Оренбурге с 17 февраля начнётся диспансеризация грудничков.

Плановую медпомощь взрослым в столице региона возобновят в полном объёме до конца месяца, исключением станут диспансеризация и профосмотры.

В районах вопрос будут решать на местах в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продолжается вакцинация от COVID-19. Работают 72 пункта, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Полный курс вакцинации прошли около 248 тыс. жителей ЯНАО.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».