В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью «омикроном»

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В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области заявили, что штамм «омикрон» выявляется у 94% заболевших коронавирусом в регионе.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью «омикроном»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

По имеющимся данным, основная часть заболевших не выезжали за пределы области. Все пациенты или изолированы, или госпитализированы по медицинским показаниям.

Заболевание протекает в основном в форме ОРВИ.

Также стало известно, что в Краснодарском крае нет полностью закрытых из-за COVID-19 детсадов и школ, но в некоторых учреждениях закрыты отдельные группы и классы, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В частности, закрыто 96 классов в 50 школах Анапы, Краснодара, Новороссийска и других населённых пунктов. На карантин переведено семь групп Краснодарского архитектурно-строительного колледжа.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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