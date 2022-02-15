Терапевт Водовозов предупредил о рисках при многократном использовании медицинской маски

Врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил о рисках при многократном использовании медицинской маски.

«Самое важное и самое главное, на самом деле, что маска перестаёт выполнять свою защитную функцию. То есть либо вы можете заразить окружающих, либо окружающие могут заразить вас», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, использованную медицинскую маску не стоит стирать или обрабатывать антисептиком — лучше её сразу выбросить.

«Маска — это вещь однократная, одноразовая, то есть надел, снял — всё», — сказал врач.

Он напомнил, что нетканый слой в том числе сделан для того, чтобы за счёт статического электричества отталкивать некоторые заряженные частицы, и если такую маску намочить, то электростатические защитные свойства теряются.

Водовозов посоветовал менять маску каждые два часа, но в некоторых случаях её можно заменить и досрочно, например, если человек кашлянул.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».