Источник: на первое заседание по делу Навального в колонии аккредитованы 115 журналистов

На первое заседание суда по делу Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве и неуважении к суду, аккредитовались 115 журналистов различных СМИ — телевизионных и печатных. Об этом RT сообщил источник в исправительной колонии №2 в Покрове, где 15 февраля начался судебный процесс.

Запросы на аккредитацию принимались накануне в электронной форме, все СМИ, желающие присутствовать на процессе, её получили, сообщил собеседник RT.

Кроме самого зала, где идёт суд над Навальным и не допускается фото- и видеосъёмка, администрация колонии для удобства представителей прессы подготовила ещё два зала с онлайн-трансляцией судебного заседания.

Ранее высказывались мнения о том, что проведение суда над Навальным в колонии, где он отбывает наказание по другому делу, может нарушить принцип открытости судебного процесса. Однако в итоге 15 февраля журналисты ведут онлайн-трансляцию прямо из здания колонии.

По официальным данным ФСИН, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в учреждениях УИС было проведено 8947 выездных заседаний в отношении 9057 человек. В частности, в связи с болезнью осуждённого в колониях было проведено 198 выездных заседаний. Кроме того, 81 заседание в отношении 63 человек провели в исправительных учреждениях за преступления, совершённые обвиняемыми до осуждения. Ещё 48 выездных заседаний суда проводились по преступлениям, совершённым непосредственно в колониях.

Лефортовский суд Москвы 15 февраля на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

1 декабря 2021 года Басманный суд Москвы признал законным возбуждение в отношении Алексея Навального ещё двух уголовных дел.

В феврале прошлого года Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.