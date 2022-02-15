Источник: на первое заседание по делу Навального в колонии аккредитованы 115 журналистов

Короткая ссылка
RT
На первое заседание суда по делу Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве и неуважении к суду, аккредитовались 115 журналистов различных СМИ — телевизионных и печатных. Об этом RT сообщил источник в исправительной колонии №2 в Покрове, где 15 февраля начался судебный процесс.
Источник: на первое заседание по делу Навального в колонии аккредитованы 115 журналистов
  • РИА Новости

Запросы на аккредитацию принимались накануне в электронной форме, все СМИ, желающие присутствовать на процессе, её получили, сообщил собеседник RT. 

Кроме самого зала, где идёт суд над Навальным и не допускается фото- и видеосъёмка, администрация колонии для удобства представителей прессы подготовила ещё два зала с онлайн-трансляцией судебного заседания. 

Ранее высказывались мнения о том, что проведение суда над Навальным в колонии, где он отбывает наказание по другому делу, может нарушить принцип открытости судебного процесса. Однако в итоге 15 февраля журналисты ведут онлайн-трансляцию прямо из здания колонии. 

По официальным данным ФСИН, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в учреждениях УИС было проведено 8947 выездных заседаний в отношении 9057 человек. В частности, в связи с болезнью осуждённого в колониях было проведено 198 выездных заседаний. Кроме того, 81 заседание в отношении 63 человек провели в исправительных учреждениях за преступления, совершённые обвиняемыми до осуждения. Ещё 48 выездных заседаний суда проводились по преступлениям, совершённым непосредственно в колониях. 

Лефортовский суд Москвы 15 февраля на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду

1 декабря 2021 года Басманный суд Москвы признал законным возбуждение в отношении Алексея Навального ещё двух уголовных дел

В феврале прошлого года Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить