Лефортовский суд на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального
- РИА Новости
Отмечается, что его жену Юлию пустили на заседание.
1 декабря 2021 года Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального ещё двух уголовных дел.
В феврале прошлого года Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.
По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии два года восемь месяцев.