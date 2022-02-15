Лефортовский суд на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

Отмечается, что его жену Юлию пустили на заседание.

1 декабря 2021 года Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального ещё двух уголовных дел.

В феврале прошлого года Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии два года восемь месяцев.