Лефортовский суд на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального

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Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.
Лефортовский суд на выездном заседании в ИК-2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального
  • РИА Новости

Отмечается, что его жену Юлию пустили на заседание.

1 декабря 2021 года Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального ещё двух уголовных дел.

В феврале прошлого года Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии два года восемь месяцев.

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