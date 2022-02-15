В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности

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В Оренбургской области до 1 марта продлили режим повышенной готовности.
В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Изменения в соответствующий указ внёс губернатор Денис Паслер.

Из документа следует, что в регионе снимают запрет на посещение детьми общественных мест.

Банкеты в объектах общепита можно посещать только по QR-коду. Работа кальянных и ночных клубов по-прежнему запрещена.

Проезд для ряда граждан старше 65 лет по социальным картам приостановлен.

Также стало известно, что за последние сутки в Севастополе зарегистрировали 389 случаев COVID-19. Выписаны 95 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 65 845.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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