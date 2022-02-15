В Оренбургской области продлили режим повышенной готовности
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Изменения в соответствующий указ внёс губернатор Денис Паслер.
Из документа следует, что в регионе снимают запрет на посещение детьми общественных мест.
Банкеты в объектах общепита можно посещать только по QR-коду. Работа кальянных и ночных клубов по-прежнему запрещена.
Проезд для ряда граждан старше 65 лет по социальным картам приостановлен.
Также стало известно, что за последние сутки в Севастополе зарегистрировали 389 случаев COVID-19. Выписаны 95 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в городе достигло 65 845.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».