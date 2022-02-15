В Ростовской области подтвердили 4041 случай коронавируса за сутки

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В Ростовской области подтвердили 4041 случай коронавирусной инфекции за последние сутки.
В Ростовской области подтвердили 4041 случай коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Александр Патрин

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в стационарах находятся 3526 пациентов.

Всего в регионе заболели 270 879 жителей. Выписаны 203 тыс. человек.

В целом в России выявили 166 631 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».

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