В Ростовской области подтвердили 4041 случай коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 4041 случай коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в стационарах находятся 3526 пациентов.

Всего в регионе заболели 270 879 жителей. Выписаны 203 тыс. человек.

В целом в России выявили 166 631 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».