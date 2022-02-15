В Омской области зарегистрировали 1956 случаев коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 1956 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 175 594. Вылечились 145 567 человек, в том числе 2099 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошёл 1 124 041 житель области, оба компонента вакцины получили 850 925.

В целом в России за сутки выявили 166 631 случай COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».