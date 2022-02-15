В Оренбургской области зафиксировали 3308 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 3308 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зафиксировали 3308 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Суточный прирост заболеваемости составляет 0,4%.

Общее число заболевших в регионе достигло 154 715.

Также стало известно, что в Калининградской области выявили 2041 случай коронавируса за последние 24 часа, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб. Госпитализированы 243 пациента.

Выздоровели 2312 жителей региона за сутки.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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