В Оренбургской области зафиксировали 3308 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Суточный прирост заболеваемости составляет 0,4%.
Общее число заболевших в регионе достигло 154 715.
Также стало известно, что в Калининградской области выявили 2041 случай коронавируса за последние 24 часа, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб. Госпитализированы 243 пациента.
Выздоровели 2312 жителей региона за сутки.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».