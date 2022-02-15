В Татарстане зафиксировали 3727 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 3727 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 76 883. Выздоровели 48 077 жителей, в том числе 2032 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области прививку от коронавируса сделали 762 подростка. Новая партия вакцины поступит в середине февраля, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный штаб.

Первая партия «Спутника М» была доставлена в регион в конце января.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».