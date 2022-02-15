В Кировской области подтвердили 2071 случай COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 2071 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На стационарном лечении находится 4103 пациент. Ещё 32 541 житель проходит лечение амбулаторно.

От ОРВИ и гриппа дома лечатся 22 395 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 1277 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 1154 жителя. Госпитализированы 126 пациентов.

Всего в регионе заболел 166 921 человек, выздоровели 142 064.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».