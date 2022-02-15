В Красноярском крае на стационарном лечении находятся 4562 пациента с COVID-19

В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

На стационарном лечении находятся 4562 пациента.

Всего в регионе развёрнуто 5015 коек в 44 госпиталях. Как отметили в ведомстве, в медучреждениях готовы к развёртыванию дополнительных мест.

Также стало известно, что за неделю в центр обработки вызовов системы 112 в Нижегородской области поступило более 37,3 тыс. обращений, что на 8% меньше, чем неделей ранее, передаёт pravda-nn.ru.

«Продолжает расти нагрузка на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) — за неделю поступило 2140 вызовов, что на 16% больше, чем на прошлой неделе», — отметил начальник отдела центра обработки вызовов системы 112 Сергей Бучацкий.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».