В Красноярском крае на стационарном лечении находятся 4562 пациента с COVID-19
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
На стационарном лечении находятся 4562 пациента.
Всего в регионе развёрнуто 5015 коек в 44 госпиталях. Как отметили в ведомстве, в медучреждениях готовы к развёртыванию дополнительных мест.
Также стало известно, что за неделю в центр обработки вызовов системы 112 в Нижегородской области поступило более 37,3 тыс. обращений, что на 8% меньше, чем неделей ранее, передаёт pravda-nn.ru.
«Продолжает расти нагрузка на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) — за неделю поступило 2140 вызовов, что на 16% больше, чем на прошлой неделе», — отметил начальник отдела центра обработки вызовов системы 112 Сергей Бучацкий.
Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».