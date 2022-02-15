В Иркутской области зарегистрировали 2938 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 2938 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 2938 случаев COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Госпитализирован в медучреждения региона 3991 человек. Это меньше на 193 пациента, чем вчера», — уточнили в штабе.

Выздоровели с начала пандемии 161 397 жителей региона, в том числе 728 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Камчатском крае продлили действие ряда антиковидных мер до конца марта, передаёт ОТР. С начала ноября в госучреждениях, кафе и ресторанах региона необходимо предъявлять QR-коды.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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