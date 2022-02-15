В Удмуртии выявили 2760 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 2760 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 118 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выздоровели за минувшие 24 часа 946 жителей.

Под наблюдением врачей находится 42 391 человек с лёгким течением болезни, ещё 1152 — в состоянии средней тяжести, 279 — в тяжёлом.

Также стало известно, что во Владивостоке открыли ещё один инфекционный центр, где круглосуточно принимают пациентов с симптомами ОРВИ, передаёт ОТР. Консультации проходят в здании 4-й городской поликлиники.

Обратиться в центр могут все, у кого есть подозрение на COVID-19.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».