В Удмуртии выявили 2760 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 2760 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 118 жителей.
В Удмуртии выявили 2760 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выздоровели за минувшие 24 часа 946 жителей.

Под наблюдением врачей находится 42 391 человек с лёгким течением болезни, ещё 1152 — в состоянии средней тяжести, 279 — в тяжёлом.

Также стало известно, что во Владивостоке открыли ещё один инфекционный центр, где круглосуточно принимают пациентов с симптомами ОРВИ, передаёт ОТР. Консультации проходят в здании 4-й городской поликлиники.

Обратиться в центр могут все, у кого есть подозрение на COVID-19.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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