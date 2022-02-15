Мосгорсуд оставил без изменений приговор сбившей трёх детей на переходе в Москве
«Приговор Солнцевского суда Москвы оставлен без изменений», — приводит РИА Новости слова представителя суда.
В ноябре 2021 года Солнцевский суд Москвы назначил пять лет колонии-поселения для Башкировой. Также ей запретили управлять автомобилем два года шесть месяцев.
16 июля 19-летняя Башкирова на автомобиле Mazda сбила трёх детей на нерегулируемом пешеходном переходе в московском районе Солнцево. Двое из них скончались в больнице.
Позднее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил RT, что Башкирова обжаловала приговор.