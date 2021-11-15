Прокурор запросил шесть лет колонии сбившей трёх детей на переходе в Солнцеве

Прокурор попросил назначить шесть лет лишения свободы Валерии Башкировой, сбившей трёх детей на переходе в Солнцеве.

«В суде государственный обвинитель прокуратуры Москвы... попросил назначить В. Башкировой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Гражданские иски потерпевших прокурор просит удовлетворить в полном объёме.

16 июля 19-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Башкирова арестована до 24 марта 2022 года.