ОНК: сбившая трёх детей в Солнцеве Башкирова обжаловала приговор
- © Пресс-служба Никулинского суда
- РИА Новости
По словам Башкировой, она подала апелляционную жалобу лишь после того, как решение суда обжаловала прокуратура.
«К приговору, который вынес суд, я была примерно готова. И если бы прокурор не стал его обжаловать, то и мы бы не стали», — привёл правозащитник слова девушки.
Также Алексей Мельников рассказал, что Валерия Башкирова хочет повторно встретиться с православным священником.
«В прошлом месяце она исповедалась и причастилась и теперь очень просит снова о такой встрече», — уточнил правозащитник.
Мельников добавил, что девушка просит не отправлять её в другой регион до рассмотрения жалобы.
«Башкирова, как и другие осуждённые судами первой инстанции, просит не этапировать её из Москвы до рассмотрения апелляционных жалоб. Мы такие просьбы поддерживаем, потому что заключённые, оказавшись на этапе, лишаются возможности готовиться к защите в вышестоящем суде», — заявил представитель ОНК. По его словам, таких граждан отправляют даже в СИЗО Сибири, а потом везут обратно.
Ранее RT сообщал, что прокуратура Москвы обжаловала приговор Башкировой с рекомендацией осудить её на шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, лишить её на три года права управлять транспортными средствами и удовлетворить в полном объёме заявленные потерпевшими гражданские иски.
Ранее Солнцевский суд Москвы назначил пять лет колонии-поселения для Башкировой. Также ей запретили управлять автомобилем на два года шесть месяцев.
16 июля 19-летняя Башкирова на автомобиле Mazda сбила трёх детей на нерегулируемом пешеходном переходе в московском районе Солнцево. Двое из них впоследствии скончались в больнице.