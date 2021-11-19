ОНК: сбившая трёх детей в Солнцеве Башкирова обжаловала приговор

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RT
Валерия Башкирова, осуждённая на пять лет колонии-поселения за то, что сбила на автомобиле трёх детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево, обжаловала приговор. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший её в СИЗО №6 УФСИН Москвы.
ОНК: сбившая трёх детей в Солнцеве Башкирова обжаловала приговор
  • © Пресс-служба Никулинского суда
  • РИА Новости

По словам Башкировой, она подала апелляционную жалобу лишь после того, как решение суда обжаловала прокуратура.

«К приговору, который вынес суд, я была примерно готова. И если бы прокурор не стал его обжаловать, то и мы бы не стали», — привёл правозащитник слова девушки.

Также Алексей Мельников рассказал, что Валерия Башкирова хочет повторно встретиться с православным священником.

«В прошлом месяце она исповедалась и причастилась и теперь очень просит снова о такой встрече», — уточнил правозащитник.

Мельников добавил, что девушка просит не отправлять её в другой регион до рассмотрения жалобы.

«Башкирова, как и другие осуждённые судами первой инстанции, просит не этапировать её из Москвы до рассмотрения апелляционных жалоб. Мы такие просьбы поддерживаем, потому что заключённые, оказавшись на этапе, лишаются возможности готовиться к защите в вышестоящем суде», — заявил представитель ОНК. По его словам, таких граждан отправляют даже в СИЗО Сибири, а потом везут обратно.

Ранее RT сообщал, что прокуратура Москвы обжаловала приговор Башкировой с рекомендацией осудить её на шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, лишить её на три года права управлять транспортными средствами и удовлетворить в полном объёме заявленные потерпевшими гражданские иски.

Ранее Солнцевский суд Москвы назначил пять лет колонии-поселения для Башкировой. Также ей запретили управлять автомобилем на два года шесть месяцев.

16 июля 19-летняя Башкирова на автомобиле Mazda сбила трёх детей на нерегулируемом пешеходном переходе в московском районе Солнцево. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

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