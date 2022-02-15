Терапевт Губанова перечислила возможные последствия COVID-19

Терапевт, гастроэнтеролог клиники «Инвитро-Воронеж» Ирина Губанова рассказала, что постковидный синдром может развиваться вне зависимости от тяжести течения COVID-19 и проявляться разными симптомами даже спустя некоторое время после выздоровления.

Осложнения могут возникнуть в процессе течения болезни, не проходить после выздоровления и со временем усиливаться, рассказала врач в разговоре с «Известиями».

Список возможных осложнений огромен — от выпадения волос до скрытого сахарного диабета 2-го типа.

«Разобраться самому человеку в постковидных симптомах крайне сложно. COVID-19 — это новая болезнь, и самостоятельные попытки понять, что требует помощи, а что можно не лечить, чреваты недооценкой... Если симптомы не проходят, как после лёгкой простуды (поболел — и через неделю совсем здоров), то есть смысл идти к врачу», — подчеркнула Губанова.

Кроме того, в число постковидных осложнений входят слабость, боль в мышцах, головная боль и бессонница, добавила специалист.

Ранее невролог, сомнолог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях COVID-19.