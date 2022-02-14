Минздрав России утвердил перечень лекарств, влияющих на работоспособность пилотов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении перечня медикаментов, влияющих на работоспособность члена лётного экипажа воздушного судна и диспетчеров.

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена лётного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением», — говорится в документе.

В частности, в перечень лекарств вошли препараты, оказывающие негативное влияние на центральную нервную систему, опиоидные анальгетики, лекарства с содержанием этанола и антипсихотические средства.

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пассажирский вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, совершил вынужденную посадку на Ямале.