РИА Новости: вертолёт с 18 человеками на борту совершил вынужденную посадку на Ямале

Короткая ссылка
Пассажирский вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, совершил вынужденную посадку на Ямале.
РИА Новости: вертолёт с 18 человеками на борту совершил вынужденную посадку на Ямале
  • Legion-Media
  • © Vnoucek, F.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что все находившиеся на борту живы, их эвакуируют на другом воздушном судне.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, вертолёт выполнил аварийную посадку на заснеженное поле в Тазовском районе, в 100 км от ближайшего населённого пункта.

Ранее в Татарстане легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить