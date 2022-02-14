РИА Новости: вертолёт с 18 человеками на борту совершил вынужденную посадку на Ямале

Пассажирский вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, совершил вынужденную посадку на Ямале.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что все находившиеся на борту живы, их эвакуируют на другом воздушном судне.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, вертолёт выполнил аварийную посадку на заснеженное поле в Тазовском районе, в 100 км от ближайшего населённого пункта.

Ранее в Татарстане легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.