Эндокринолог Калошина дала советы по восстановлению после COVID-19

Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина дала советы по восстановлению после COVID-19.

«Во-первых, желательно проводить занятия по восстановлению полной физической активности совместно с врачами по лечебной физкультуре», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, также необходимо уделить внимание психологической поддержке, например, работе с психологами, арт-терапии. Как отметила Калошина, важную роль играет и поддержка внутри семьи.

Кроме того, полагает врач, немаловажно восстановление питания.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».