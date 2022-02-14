В Новгородской области зафиксировали 1315 случаев коронавируса за сутки

В Новгородской области зафиксировали 1315 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализированы 12 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 155 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области штамм «омикрон» полностью вытеснил «дельту». Как передаёт megatyumen.ru, об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на научно-практической конференции в Общественной палате.

В конференции принимали участие свыше 100 специалистов сферы здравоохранения, общественников, представителей администраций районов и городов региона.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».