В Новгородской области зафиксировали 1315 случаев коронавируса за сутки

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В Новгородской области зафиксировали 1315 случаев коронавируса за последние сутки.
В Новгородской области зафиксировали 1315 случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Александр Патрин

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализированы 12 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 155 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области штамм «омикрон» полностью вытеснил «дельту». Как передаёт megatyumen.ru, об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на научно-практической конференции в Общественной палате.

В конференции принимали участие свыше 100 специалистов сферы здравоохранения, общественников, представителей администраций районов и городов региона.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

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