Вирусолог Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон»

Учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

«К лету, я думаю, пандемия закончится, «омикрон» сыграет свою службу. Вернёмся в доковидный мир. Сейчас уже в некоторых странах благополучная ситуация», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, в России ситуация разная из-за размеров страны — где-то всё пошло на спад, где-то заболеваемость ещё высокая.

Как добавил Ершов, для защиты от коронавируса нужно проходить вакцинацию и ревакцинацию.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».