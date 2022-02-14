В Севастополе рассказали о работе системы выдачи электронных больничных

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин рассказал о работе системы выдачи электронных больничных.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«1129 больничных листов за неделю выписано в дистанционном порядке», — заявил Кулагин на аппаратном совещании в городском правительстве.

Он отметил, что в результате снизилось число вызовов врачей на дом.

Также стало известно, что в Свердловской области напомнили о порядке оформления больничного, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Для того, чтобы открыть больничный лист, пациент может позвонить в поликлинику или по горячей линии 122 и сообщить о подтверждённом ПЦР-тесте на COVID-19. Далее следует ожидать визита врача, который доставит медикаменты на дом», — уточнили в штабе.

Для желающих оформить больничный очно, организован специализированный приём пациентов с температурой или с подозрением на ОРВИ или COVID-19 в медучреждениях.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».