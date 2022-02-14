В Башкирии прививку от COVID-19 сделали 2759 подростков

В Башкирии прививку от коронавируса сделали 2759 подростков.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в январе 2022 года в республику доставили 2800 доз вакцины «Спутник М».

На данный момент прививку от COVID-19 можно сделать в 188 пунктах вакцинации.

Также стало известно, что в Ленинградской области за последние сутки выявили 2977 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на данные штаба. Выздоровели 509 жителей.

С начала пандемии в области заболели почти 147 тыс. человек, вылечились свыше 109 тыс.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».