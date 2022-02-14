В Свердловской области подтвердили более 4,5 тысячи случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области подтвердили более 4,5 тыс. случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 288 757 жителей. Выздоровели свыше 203 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 180 456 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».