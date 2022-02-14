В Приморье выявили 1512 случаев коронавируса за сутки

В Приморском крае выявили 1512 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 129 267. Вылечились 103 166 жителей, в том числе 611 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 180 456 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».