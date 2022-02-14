В Ростовской области зарегистрировали 3962 случая коронавируса за сутки

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В Ростовской области зарегистрировали 3962 случая коронавируса за последние сутки.
В Ростовской области зарегистрировали 3962 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Больше всего заболевших — в Ростове-на-Дону (1225 жителей), а также в Таганроге и Волгодонске. На лечении в ковидных госпиталях находится 3481 пациент.

С начала пандемии заболели 266 838 человек. Вылечились 199 тыс. жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 180 456 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее сообщалось, что учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

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