В Ростовской области зарегистрировали 3962 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 3962 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Больше всего заболевших — в Ростове-на-Дону (1225 жителей), а также в Таганроге и Волгодонске. На лечении в ковидных госпиталях находится 3481 пациент.

С начала пандемии заболели 266 838 человек. Вылечились 199 тыс. жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 180 456 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее сообщалось, что учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».