В Оренбургской области зафиксировали 3296 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 3296 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 151 407 жителей. Выздоровели 113 864 человека, в том числе 1428 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге дистанционно учатся 75 классов в 40 городских школах в связи с распространением ОРВИ и коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по образованию.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».