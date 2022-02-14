Нефролог Виноградов назвал симптомы почечной недостаточности

Заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением ГКБ №52 Владимир Виноградов рассказал о симптоматике при хроническом заболевании почек.

«Чаще всего симптомы проявляются при хронической болезни почек, когда это уже четвёртая — пятая стадии... Чаще всего это вялость, сонливость, снижение аппетита, какая-то загруженность, бледность кожных покровов», — рассказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в ситуации, когда уровень креатинина и мочевины в крови нарастает, плохо работающие почки не могут вывести эти азотистые основания из организма в полном объёме.

«Креатинин и мочевина нас отравляют, поэтому появляются такие симптомы: сонливость, вялость, снижение аппетита, позывы к тошноте и рвота», — уточнил врач.

Также Виноградов добавил, что проблемы с почками зачастую вызваны иными заболеваниями, такими как гипертония или сахарный диабет.

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