В Татарстане подтвердили 3970 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 3970 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 73 156. Выписаны 46 045 жителей, в том числе 514 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кемеровской области выявили 2402 случая коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Выздоровели 975 человек.

С начала пандемии в республике заболели 120 266 жителей, вылечились 91 672.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».