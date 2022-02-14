В Иркутской области зарегистрировали 3437 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 3437 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 3437 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших достигло в регионе 208 775.

На лечении в больницах находятся в настоящее время 4184 пациента.

Выздоровели за минувшие 24 часа 198 человек, с начала пандемии — 160 669.

Также стало известно, что студенты ТюмГМУ помогают врачам в Тюмени. Медики-волонтёры работают на горячей линии, консультируют заболевших, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ежедневно в поликлиниках города задействованы до 80 студентов университета.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».

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