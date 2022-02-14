Лавров 15 февраля проведёт переговоры с председателем ОБСЕ Рау

Глава МИД России Сергей Лавров 15 февраля проведёт переговоры с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

«15 февраля в Москве министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Pay, который прибудет в Россию с визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны обсудят пути повышения эффективности ОБСЕ и обменяются мнениями о состоянии архитектуры европейской безопасности.

Ранее в ОБСЕ подтвердили проведение консультаций членов Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности 15 февраля.

Россия не примет участие в заседании ОБСЕ.