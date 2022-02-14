В Кировской области выявили 2118 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 2118 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

На стационарном лечении находятся 4188 пациентов. Выписаны за минувшие 24 часа 168 жителей.

На амбулаторном лечении с гриппом и ОРВИ находятся 22 857 человек, с коронавирусом — 34 993.

Также стало известно, что в Челябинской области за сутки зарегистрировали 5110 случаев COVID-19, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

За выходные в регионе привились первым компонентом 2364 жителя, завершили курс иммунизации 1429.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».