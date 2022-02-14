Суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам колонии

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима.

«Константина Козловского признать виновным... и путём частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — цитирует ТАСС судью.

15 января суд в Москве арестовал восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil.

Как сообщала ФСБ, участники группировки REvil занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.

Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин заявил, что ситуация с задержанием хакерской группы REvil может поспособствовать тому, что русскоязычные хакеры начнут активнее атаковать российские компании.