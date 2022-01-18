В Group-IB допустили влияние ситуации с задержанием хакеров REvil на российские компании

Руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин заявил, что ситуация с задержанием хакерской группы REvil может поспособствовать тому, что русскоязычные хакеры начнут активнее атаковать российские компании.

Об этом сообщило РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент не фиксируется значительного снижения числа «атак шифровальщиков». Скулкин также заявил, что хакеры REvil не были активны на протяжении последних нескольких месяцев.

«При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать», — сказал он.

Также Скулкин допустил, что у киберпреступников после задержания REvil могут временно возникнуть проблемы.

«Безусловно, у них могут возникнуть сложности с обналичиванием средств, полученных незаконным путём», — сказал он.

Он не исключил, что часть хакеров прекратит свою деятельность на некоторое время.

15 января суд в Москве арестовал восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil.

Как сообщала ФСБ, участники группировки REvil занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.