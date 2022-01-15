Суд в Москве арестовал всех восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil

Все восемь подозреваемых по делу хакерской группировки REvil арестованы в Москве, сообщили в Тверском районном суде.

«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Пузыревского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России сроком на два месяца. Всего в субботу арестованы восемь человек, которых ранее привезли в суд для избрания меры пресечения», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

14 января ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.

Позднее в американской администрации поприветствовали шаги властей России в правоохранительной сфере в целях борьбы с вредоносной деятельностью.

В частности, в Вашингтоне отметили, что один из арестованных ответственен за кибератаку на Colonial Pipeline.