В США поприветствовали арест в России использовавших вирус-вымогатель хакеров
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«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отметил представитель американской администрации, один из арестованных ответственен за кибератаку на Colonial Pipeline.
Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца двоих хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя.