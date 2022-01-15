В США поприветствовали арест в России использовавших вирус-вымогатель хакеров

Короткая ссылка
Соединённые Штаты приветствуют шаги, которые руководство России предпринимает для борьбы с хакерскими группировками на своей территории. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
В США поприветствовали арест в России использовавших вирус-вымогатель хакеров
  • Gettyimages.ru
  • © Milan_Jovic

«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отметил представитель американской администрации, один из арестованных ответственен за кибератаку на Colonial Pipeline.

Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца двоих хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить