В США поприветствовали арест в России использовавших вирус-вымогатель хакеров

Соединённые Штаты приветствуют шаги, которые руководство России предпринимает для борьбы с хакерскими группировками на своей территории. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль предпринимает шаги в правоохранительной сфере для борьбы с вредоносной деятельностью», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отметил представитель американской администрации, один из арестованных ответственен за кибератаку на Colonial Pipeline.

Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца двоих хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя.