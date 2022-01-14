ФСБ пресекла незаконную деятельность хакерской группировки REvil

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В России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ. Об этом сообщает ФСБ.
ФСБ пресекла незаконную деятельность хакерской группировки REvil
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

«ФСБ России во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества», — говорится в релизе.

Отмечается, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, которые рассказали о лидере сообщества REvil и его причастности к посягательствам на информресурсы зарубежных компаний.

В ноябре директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис на слушаниях в палате представителей конгресса Соединённых Штатов заявил, что хакеры стали реже атаковать с российской территории.

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