«Вектор»: пациентам с ослабленным иммунитетом нужны три дозы «ЭпиВакКороны-Н»

Двукратная и трёхкратная схема введения вакцины «ЭпиВакКорона-Н» обеспечивает иммунный ответ, три дозы препарата необходимы, в первую очередь, для пациентов с ослабленным на фоне хронических заболеваний иммунитетом.

«Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины «ЭпиВакКорона-Н» по схеме введения трёх доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний», — сообщили РИА Новости в ГНЦ «Вектор».

Ранее стало известно, что клинические испытания вакцины научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет начнутся в феврале и будут продолжаться 42 дня.

Ранее Минздрав России выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет.

Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.