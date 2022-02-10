Минздрав одобрил проведение клинических исследований «ЭпиВакКороны-Н» на пожилых людях

Минздрав России выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет.

Об этом следует из данных государственного реестра разрешённых клинических исследований.

В рамках третьей фазы клинических исследований будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности «ЭпиВакКороны-Н» при двух- и трёхкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет, а также при однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям.

Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года.

Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от шести месяцев до шести лет можно использовать интраназальный препарат.