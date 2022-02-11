В феврале стартуют клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на пожилых людях

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Клинические испытания для вакцины научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет начнутся в феврале и будут продолжаться 42 дня.
В феврале стартуют клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на пожилых людях
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, наблюдение за добровольцами будет осуществляться на протяжении полугода после вакцинации.

«Исследования начнутся на базе медико-санитарной части 163 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в феврале этого года. В них примут участие 300 добровольцев», — сообщили агентству в центре.

По результатам исследования будет подготовлен отчёт для Минздрава России.

Ранее Минздрав России выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет.

Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года.

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