В феврале стартуют клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на пожилых людях
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- РИА Новости
Как сообщает Интерфакс, наблюдение за добровольцами будет осуществляться на протяжении полугода после вакцинации.
«Исследования начнутся на базе медико-санитарной части 163 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в феврале этого года. В них примут участие 300 добровольцев», — сообщили агентству в центре.
По результатам исследования будет подготовлен отчёт для Минздрава России.
Ранее Минздрав России выдал научному центру «Вектор» разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет.
Окончание испытаний запланировано на 30 декабря 2022 года.