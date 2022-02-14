В Удмуртии 139 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки

В Удмуртии за минувшие 24 часа госпитализировали 139 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как отмечается, за сутки в регионе выявили 2671 новый случай заболевания. Среди них 416 детей до 14 лет, 287 человек старше 65 лет.

Уточняется, что 803 человека за сутки выздоровели, трое скончались.

Наряду с этим, в Ставропольском крае 136 человек с подтверждённым диагнозом госпитализировали за сутки, пишет newstracker.ru.

Всего за прошедший период в регионе подтвердили 1705 случаев заболевания. Вылечились 1635 жителей, 11 — скончались.

Ранее врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина заявила, что инфицирование омикрон-вариантом COVID-19 может сопровождаться появлением ложных симптомов интоксикации.