В Удмуртии 139 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии за минувшие 24 часа госпитализировали 139 пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии 139 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как отмечается, за сутки в регионе выявили 2671 новый случай заболевания. Среди них 416 детей до 14 лет, 287 человек старше 65 лет.

Уточняется, что 803 человека за сутки выздоровели, трое скончались.

Наряду с этим, в Ставропольском крае 136 человек с подтверждённым диагнозом госпитализировали за сутки, пишет newstracker.ru.

Всего за прошедший период в регионе подтвердили 1705 случаев заболевания. Вылечились 1635 жителей, 11 — скончались.

Ранее врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина заявила, что инфицирование омикрон-вариантом COVID-19 может сопровождаться появлением ложных симптомов интоксикации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить