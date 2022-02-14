Терапевт Лисина рассказала о ложных симптомах интоксикации при «омикроне»

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Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина заявила, что инфицирование омикрон-вариантом COVID-19 может сопровождаться появлением ложных симптомов интоксикации.

«Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках», — цитирует ТАСС её слова.

По мнению Лисиной, аналогичные симптомы свойственны также гриппу, поэтому при появлении высокой температуры с фебрильной лихорадкой следует сразу сделать экспресс-тест на коронавирус.

Врач пояснила, что при омикрон-варианте заболевание протекает легче.

«Меньше мы видим поражения легочной ткани, клинически заболевание протекает легче и с типичными клиническими признаками», — сказала Лисина.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.

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