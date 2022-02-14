Во всех школах Петропавловска-Камчатского прошли эвакуации после сообщений о минировании

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После анонимного сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики всех школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Были эвакуированы ученики и сотрудники всех школ города», — сказано в сообщении.

Отмечается, что никто из детей не пострадал.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрывов на объектах социальной инфраструктуры.

В ФСБ России заявили, что по делу о массовом «минировании» объектов в стране и сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ в ряде российских регионов.

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