В ЛДПР призвали не верить ложным сообщениям о состоянии Жириновского

Информация об ухудшении состояния здоровья госпитализированного Владимира Жириновского не соответствует действительности. Об этом сообщил первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича (Жириновского. — RT), прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это враньё и безосновательно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Жириновский «перестал узнавать окружающих», в партии опровергли эти данные.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля.

Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19». 10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.