В ЛДПР призвали не верить ложным сообщениям о состоянии Жириновского
- Legion-Media
«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича (Жириновского. — RT), прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это враньё и безосновательно», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что Жириновский «перестал узнавать окружающих», в партии опровергли эти данные.
О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля.
Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19». 10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.