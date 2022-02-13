В ЛДПР призвали не верить ложным сообщениям о состоянии Жириновского

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Информация об ухудшении состояния здоровья госпитализированного Владимира Жириновского не соответствует действительности. Об этом сообщил первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.
В ЛДПР призвали не верить ложным сообщениям о состоянии Жириновского
  • Legion-Media

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича (Жириновского. — RT), прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это враньё и безосновательно»,  — приводит его слова РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что Жириновский «перестал узнавать окружающих», в партии опровергли эти данные.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. 

Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19». 10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.

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