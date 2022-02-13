В Оренбурге после нападения собак на ребёнка возбудили дело о халатности должностных лиц

В Оренбурге следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц после нападения стаи собак на ребёнка.

«По результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорных животных на малолетнюю жительницу города Оренбурга, размещённой в СМИ, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга», — говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по Оренбургской области.

Чиновники обвиняются в некачественной организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных.

Ранее в Ярославской области женщина скончалась в результате нападения стаи бродячих собак.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT назвал шаги по урегулированию проблемы с бездомными собаками.