Женщина в Ярославской области скончалась после нападения бродячих собак

В Ярославской области женщина скончалась в результате нападения стаи бродячих собак, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, женщина поступила в реанимацию Переславской ЦРБ с множественными ранами от укусов и обморожением утром 10 февраля и через час скончалась.

«По предварительной версии, причиной случившегося стало причинение вреда здоровью, повлёкшего смерть, вследствие укусов бродячих собак», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за отлов бродячих животных отвечают органы местного самоуправления.

Ранее в Знаменске Астраханской области в отношении должностных лиц городской администрации возбудили уголовное дело о халатности из-за массовых нападений на людей бездомных собак.